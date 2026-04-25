Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області розглядається як поетапний процес, що залежить від завершення всіх погоджувальних процедур.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області у 2026 році залишається відкритим питанням у межах державної енергетичної політики, повідомляє Politeka.

У квітні більшість побутових клієнтів «Нафтогазу» — близько 98% домогосподарств — продовжують розрахунки за чинною фіксованою ставкою 7,96 грн за кубометр. Поточний пакет «Фіксований» діє до 30 числа місяця, однак офіційних рішень щодо продовження поки не оприлюднено.

Урядові сигнали вказують на можливе збереження стабільного рівня вартості в найближчий період. Водночас середньострокові оцінки не виключають корекцій через макроекономічні чинники та рекомендації міжнародних інституцій.

Аналітичні служби проводять сценарне моделювання майбутніх розрахунків. У центрі уваги — співвідношення платіжного навантаження та фінансових можливостей домогосподарств, аби уникнути різкого зростання заборгованості.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області розглядається як складова ширшої трансформації енергетичного сектору, де поступовий перехід до ринкових механізмів поєднується із соціальними обмеженнями для споживачів.

Урядові структури наголошують, що підтримка доступності енергоресурсів залишається пріоритетом, однак після завершення тимчасових стабілізаційних рішень утримувати поточні параметри буде складніше.



Також варто зауважити, що остаточні параметри майбутньої тарифної моделі наразі не визначені, а подальший розвиток ситуації залежатиме від економічних розрахунків та загальної стратегії енергетичної системи країни.

