Дефицит овощей в Николаевской области рассматривается как часть общеукраинской тенденции по сокращению предложения.

Дефицит овощей в Николаевской области постепенно усиливается на фоне смен рынка картофеля в Украине, где уменьшение запасов прошлогоднего урожая уже влияет на ценовую динамику, сообщает Politeka.

Аналитики AgroTimes отмечают, что производители реализуют остатки продукции в диапазоне 5–11 грн за килограмм. Это заметно ниже, чем в 2025 году, когда цена колебалась от 13 до 23 грн. Причинами такого снижения называют избыточное предложение на старте сезона и последствия засухи, вызвавшей неравномерное формирование клубня и разное качество урожая.

Параллельно на внутренний рынок начинает поступать ранний импортный картофель. Ее цена значительно выше – около 90 грн за килограмм, что фактически задает верхний предел для этого сегмента. Спрос на импортную продукцию пока ограничен, однако специалисты не исключают его роста в случае дальнейшего сокращения внутренних запасов.

Эксперты овощного рынка указывают, что ситуация носит переходный характер. По мере истощения складских остатков ожидается постепенное повышение закупочных и розничных цен, особенно в период межсезонья, когда зависимость от импорта традиционно растет.

Влияют логистические факторы и неравномерное распределение продукции между регионами, что создает разницу в стоимости в различных областях. В этом контексте дефицит овощей в Николаевской области рассматривается как часть общеукраинской тенденции по сокращению предложения и постепенному переходу к новому сезонному циклу.

Последующая ценовая динамика будет зависеть от темпов реализации остатков и объемов нового урожая на рынке.

Источник: ТСН

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