Саме тут дефіцит продуктів у Київській області найпомітніше проявляється через скорочення пропозиції якісних яблук.

Дефіцит продуктів у Київській області посилюється на тлі зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За січень–березень обсяги поставок сягнули 1,2 мільйона тонн. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас споживчий попит зростає швидше, ніж ринок встигає реагувати.

Аналітики називають кілька ключових причин. Серед них — активна посівна кампанія, розширення посівних площ і затримки в логістиці. Додатковий тиск створюють коливання світових цін.

Внутрішнє виробництво поки не покриває всіх потреб. Через це зберігається залежність від зовнішніх поставок. Учасники ринку переглядають витрати та шукають нові рішення для закупівель.

Особливу увагу експерти приділяють плодоовочевому сегменту. Саме тут Дефіцит продуктів у Київській області найпомітніше проявляється через скорочення пропозиції якісних яблук.

Причина криється в особливостях минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання вже перезрілою. Це погіршило товарні характеристики та зменшило доступні запаси.

Додатково вплинули технологічні прорахунки під час вирощування. У низці господарств не застосували засоби для стримування достигання, тому плоди швидше втрачали якість у сховищах.

Подальша динаміка залежатиме від логістики, результатів нового врожаю та стабільності постачань. Саме ці чинники визначатимуть ситуацію на ринку найближчими місяцями.

Також варто зауважити, що фахівці продовжують моніторинг, щоб оцінити можливі зміни та спрогнозувати подальший розвиток цінової ситуації.

Джерело: agrotimes, io.ua

Останні новини України:

