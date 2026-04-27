Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в апреле в сегменте бакалеи и молочной продукции, где рост стоимости охватил гречку, кефир и сливки на фоне всеобщего повышения розничных цен, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В категории круп гречка 1 кг в апреле имеет средний показатель 75,05 грн. Для сравнения, в марте средняя цена составила 53,75 грн, что означает значительный месячный рост. В торговых сетях разница значительна: от 54,90 до 96,50 грн в зависимости от магазина, что свидетельствует о неравномерности закупочных условий и наценок.

Динамика в течение месяца была постепенной: после более стабильных показателей в марте цены начали расти в апреле, достигая пика свыше 73–75 грн и закрепившись на этом уровне в конце периода.

В молочном сегменте кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) в среднем стоит 68,12 грн. В марте этот показатель составил 65,55 грн. В рознице наблюдается значительный разброс: от 48,50 до 86,50 грн, что зависит от торговой сети и поставок.

Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) также демонстрируют рост: средняя цена в апреле составляет 40,66 грн. против 38,19 грн. в марте. В магазинах разница небольшая, но стабильная – от 39,99 грн до 42 грн.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Одессе наиболее заметно именно в базовых категориях потребительской корзины, где даже незначительные изменения закупочной стоимости быстро переходят в розницу.

Общая тенденция указывает на постепенную корректировку цен после мартовских колебаний, а дальнейшая динамика будет зависеть от логистики, сезонного спроса и стоимости сырья.

