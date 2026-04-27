Подорожчання продуктів в Одесі найбільш помітне саме у базових категоріях споживчого кошика.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у квітні в сегменті бакалії та молочної продукції, де зростання вартості охопило гречку, кефір і вершки на тлі загального підвищення роздрібних цін, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У категорії круп гречка 1 кг у квітні має середній показник 75,05 грн. Для порівняння, у березні середня ціна становила 53,75 грн, що означає суттєве місячне зростання. У торгових мережах різниця значна: від 54,90 грн до 96,50 грн залежно від магазину, що свідчить про нерівномірність закупівельних умов та націнок.

Динаміка протягом місяця була поступовою: після стабільніших показників у березні ціни почали зростати у квітні, досягаючи піку понад 73–75 грн і закріпившись на цьому рівні наприкінці періоду.

У молочному сегменті кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 68,12 грн. У березні цей показник становив 65,55 грн. У роздрібі спостерігається значний розкид: від 48,50 грн до 86,50 грн, що залежить від торгової мережі та постачання.

Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) також демонструють зростання: середня ціна у квітні становить 40,66 грн проти 38,19 грн у березні. У магазинах різниця невелика, але стабільна — від 39,99 грн до 42 грн.

Аналітики відзначають, що Подорожчання продуктів в Одесі найбільш помітне саме у базових категоріях споживчого кошика, де навіть незначні зміни закупівельної вартості швидко переходять у роздріб.

Загальна тенденція вказує на поступове коригування цін після березневих коливань, а подальша динаміка залежатиме від логістики, сезонного попиту та вартості сировини.

