Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется в апреле на фоне изменений в нескольких сегментах продовольственного рынка, в частности, в молочной и бакалейной группах товаров, сообщает анализ ценовых показателей за 24 апреля 2026 года, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Молочный сегмент: масло «Крестьянское» 72,5% (200 г) демонстрирует средний уровень 119,33 грн. В торговых сетях стоимость колеблется от 107,00 грн. в Auchan до 122,00 грн. в Megamarket и 129,00 грн. в Metro. В марте средний показатель составил 113,61 грн., что означает прирост на 11,97 грн. Динамика в течение месяца оставалась относительно стабильной после начальных колебаний в пределах 107–120 грн.

Бакалея: гречка (1 кг) удерживает средний уровень 75,05 грн. В продаже зафиксированы разные значения — 54,90 грн у Auchan, 73,50 грн у Metro, 75,29 грн у Novus и 96,50 грн у Megamarket. Для сравнения, средний мартовский показатель составил 53,75 грн, то есть рост составил 19,30 грн. Разница между сетями остается существенной из-за различных закупочных условий и наценочной политики.

Еще один товарный сегмент – манная крупа «Хуторок» (800 г). Текущая средняя стоимость составляет 41,25 грн. У Novus зафиксировано 38,99 грн, у Megamarket - 43,50 грн. В марте средний уровень составил 37,74 грн., что свидетельствует об увеличении на 6,25 грн. Ценовая траектория в течение периода менялась равномерно без резких скачков.

Общая картина рынка показывает, что сегменты базовых товаров продолжают дорожать неравномерно в зависимости от категории и сети продаж. Удорожание продуктов в Черниговской области формируется под влиянием комплексных факторов – от логистики до закупочных расходов и внутренней политики ритейла.

