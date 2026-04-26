Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується у квітні на тлі змін у кількох сегментах продовольчого ринку, зокрема у молочній та бакалійній групах товарів, повідомляє аналіз цінових показників за 24 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Молочний сегмент: масло «Селянське» 72,5% (200 г) демонструє середній рівень 119,33 грн. У торгових мережах вартість коливається від 107,00 грн в Auchan до 122,00 грн у Megamarket і 129,00 грн у Metro. У березні середній показник становив 113,61 грн, що означає приріст на 11,97 грн. Динаміка протягом місяця залишалася відносно стабільною після початкових коливань у межах 107–120 грн.

Бакалія: гречка (1 кг) утримує середній рівень 75,05 грн. У продажу зафіксовано різні значення — 54,90 грн в Auchan, 73,50 грн у Metro, 75,29 грн у Novus та 96,50 грн у Megamarket. Для порівняння, середній березневий показник становив 53,75 грн, тобто зростання сягнуло 19,30 грн. Різниця між мережами залишається суттєвою через різні закупівельні умови та націнкову політику.

Ще один товарний сегмент — манна крупа «Хуторок» (800 г). Поточна середня вартість складає 41,25 грн. У Novus зафіксовано 38,99 грн, у Megamarket — 43,50 грн. У березні середній рівень становив 37,74 грн, що свідчить про збільшення на 6,25 грн. Цінова траєкторія протягом періоду змінювалася поступово без різких стрибків.

Загальна картина ринку показує, що сегменти базових товарів продовжують дорожчати нерівномірно, залежно від категорії та мережі продажу. Подорожчання продуктів у Чернігівській області формується під впливом комплексних чинників — від логістики до закупівельних витрат і внутрішньої політики ритейлу.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.