Вся гуманитарная помощь пенсионерам и другим категориям населения в Одессе предоставляется исключительно на безвозмездной основе.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Одессе предоставляется при нескольких условиях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Каритас.

Проект Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине на протяжении 2022-2026 годов помогает украинским семьям, потерявшим безопасное жилье из-за войны.

Его главная цель — поддержать тех, чьи дома были повреждены или разрушены в результате боевых действий, а также обеспечить достойные условия проживания для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Программа предусматривает комплексную поддержку: от ремонта поврежденного жилья до модернизации квартир. Вся гуманитарная помощь пенсионерам и других категорий населения в Одессе предоставляется исключительно на безвозмездной основе.

Особое внимание уделяется жителям Одессы и Одесской области. В рамках четвертой фазы проекта поддержку могут получить семьи, чье жилье получило незначительные или средние повреждения после начала полномасштабного вторжения. Речь идет, в частности, о ремонте кровель, замене выбитых окон и дверей, а также восстановлении поврежденных потолков.

Помощь может оказываться как в виде непосредственного выполнения ремонтных работ подрядной организацией, так и в формате денежного гранта, позволяющего владельцам самостоятельно организовать восстановление.

Подать заявку могут домохозяйства, чье жилье пострадало после 24 февраля 2022 года, но не имеющие возможности воспользоваться государственной программой является Восстановление. Важным условием является отсутствие предварительно полученной жилищной помощи от государства или международных организаций на восстановление именно этого объекта.

Приоритет предоставляется наиболее уязвимым категориям населения.

Среди них — люди с инвалидностью, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, одинокие родители, беременные женщины, кормящие матери, многодетные семьи, опекуны, семьи с усыновленными детьми, а также домохозяйства, где доход на одного человека не превышает 6300 гривен в месяц или был потерян основной. Отдельно поддержка направлена ​​на пожилых людей, а именно пенсионеров, оставшихся без помощи близких.

