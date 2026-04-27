Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення в Одесі надається при кількох умовах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

Проєкт Житло для вразливих домогосподарств в Україні упродовж 2022–2026 років допомагає українським родинам, які втратили безпечне житло через війну.

Його головна мета — підтримати тих, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, а також забезпечити гідні умови проживання для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Програма передбачає комплексну підтримку: від ремонту пошкодженого житла до модернізації помешкань. Уся гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших категорій населення в Одесі надається виключно на безоплатній основі.

Особлива увага приділяється мешканцям Одеси та Одеської область. У межах четвертої фази проєкту підтримку можуть отримати родини, чиє житло зазнало незначних або середніх пошкоджень після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться, зокрема, про ремонт покрівель, заміну вибитих вікон і дверей, а також відновлення пошкоджених стель.

Допомога може надаватися як у вигляді безпосереднього виконання ремонтних робіт підрядною організацією, так і у форматі грошового гранту, що дозволяє власникам самостійно організувати відновлення.

Подати заявку можуть домогосподарства, чиє житло постраждало після 24 лютого 2022 року, але які не мають можливості скористатися державною програмою єВідновлення. Важливою умовою є також відсутність попередньо отриманої житлової допомоги від держави або міжнародних організацій на відновлення саме цього об'єкта.

Пріоритет надається найбільш вразливим категоріям населення.

Серед них — люди з інвалідністю, особи з тяжкими хронічними захворюваннями, самотні батьки, вагітні жінки, матері-годувальниці, багатодітні сім'ї, опікуни, родини з усиновленими дітьми, а також домогосподарства, де дохід на одну особу не перевищує 6300 гривень на місяць або було втрачено основне джерело заробітку. Окремо підтримка спрямована на людей похилого віку, а саме пенсіонерів, які залишилися без допомоги близьких.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.