Дефицит продуктов в Черниговской области в 2026 году сохраняется на фоне увеличения импорта минеральных удобрений, который вырос на 13% и достиг 1,2 млн. тонн в первом квартале, передает Politeka.

Несмотря на расширение внешних поставок, внутренний аграрный рынок продолжает испытывать нехватку ресурсов для обеспечения сезонных потребностей. Аналитики связывают это с ростом посевных площадей и повышенным потреблением в весенний период.

Дополнительными факторами остаются логистические ограничения, нестабильность мировых цен и ограниченные производственные возможности украинских предприятий. В совокупности они оказывают давление на систему снабжения и влияют на планирование затрат в хозяйствах.

В отраслевых оценках отмечается, что даже возросшие объемы импорта не перекрывают реальный спрос аграриев. Поэтому часть производителей вынуждена изменять подходы к закупкам и искать альтернативные каналы обеспечения.

В этом контексте Дефицит продуктов в Черниговской области также рассматривается как одно из последствий общей нестабильности ресурсного обеспечения в агросекторе.

Представители профильных ассоциаций предостерегают, что ситуация может повлиять на урожайность в 2026 году и общую экономическую устойчивость отрасли.

Участники рынка ожидают постепенной стабилизации поставок и отмечают необходимость усиления поддержки отечественного производства, чтобы уменьшить зависимость от импортных поставок.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от баланса между импортными поставками и внутренним производством в новом сезоне.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.