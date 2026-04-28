Дефіцит продуктів у Чернігівській області у 2026 році зберігається на тлі збільшення імпорту мінеральних добрив, який зріс на 13% і досяг 1,2 млн тонн у першому кварталі, передає Politeka.

Попри розширення зовнішніх поставок, внутрішній аграрний ринок продовжує відчувати нестачу ресурсів для повного забезпечення сезонних потреб. Аналітики пов’язують це з одночасним зростанням посівних площ і підвищеним споживанням у весняний період.

Додатковими чинниками залишаються логістичні обмеження, нестабільність світових цін та обмежені виробничі можливості українських підприємств. У сукупності вони створюють тиск на систему постачання та впливають на планування витрат у господарствах.

У галузевих оцінках зазначається, що навіть збільшені обсяги імпорту не перекривають реальний попит аграріїв. Через це частина виробників змушена змінювати підходи до закупівель і шукати альтернативні канали забезпечення.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Чернігівській області також розглядається як один із наслідків загальної нестабільності ресурсного забезпечення в агросекторі.

Представники профільних асоціацій застерігають, що така ситуація може вплинути на врожайність у 2026 році та загальну економічну стійкість галузі.

Учасники ринку очікують поступової стабілізації постачань і наголошують на необхідності посилення підтримки вітчизняного виробництва, щоб зменшити залежність від імпортних поставок.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від балансу між імпортними поставками та внутрішнім виробництвом у новому сезоні.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.