Дефіцит продуктів у Чернігівській області у 2026 році зберігається на тлі збільшення імпорту мінеральних добрив, який зріс на 13% і досяг 1,2 млн тонн у першому кварталі, передає Politeka.
Попри розширення зовнішніх поставок, внутрішній аграрний ринок продовжує відчувати нестачу ресурсів для повного забезпечення сезонних потреб. Аналітики пов’язують це з одночасним зростанням посівних площ і підвищеним споживанням у весняний період.
Додатковими чинниками залишаються логістичні обмеження, нестабільність світових цін та обмежені виробничі можливості українських підприємств. У сукупності вони створюють тиск на систему постачання та впливають на планування витрат у господарствах.
У галузевих оцінках зазначається, що навіть збільшені обсяги імпорту не перекривають реальний попит аграріїв. Через це частина виробників змушена змінювати підходи до закупівель і шукати альтернативні канали забезпечення.
У цьому контексті Дефіцит продуктів у Чернігівській області також розглядається як один із наслідків загальної нестабільності ресурсного забезпечення в агросекторі.
Представники профільних асоціацій застерігають, що така ситуація може вплинути на врожайність у 2026 році та загальну економічну стійкість галузі.
Учасники ринку очікують поступової стабілізації постачань і наголошують на необхідності посилення підтримки вітчизняного виробництва, щоб зменшити залежність від імпортних поставок.
Подальший розвиток ситуації залежатиме від балансу між імпортними поставками та внутрішнім виробництвом у новому сезоні.
