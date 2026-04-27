Графики отключения света в Харьковской области на 28 апреля запланированы из-за плановых работ.

Графики отключения света в Харьковской области на 28 апреля продлятся в отдельных населенных пунктах, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 28 апреля запланированы из-за плановых и профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.

С 09:00–17:00 будут длиться долгие обесточивания в селе Абазивка. Обесточенными будут следующие улицы:

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Новоселивська — № 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48

Пищанка — № 1

Центральна — № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 100А, 102, 104, 104Б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134

С 09:00–17:00 часа будут выключать электричество в селе Забарыне, однако ограничения коснутся только таких адресов:

Кооператывна — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Ленина — № 8, 10, 23, 79

Пивденна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Рична — № 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 26

Садова — № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Специалистив — № 2, 4, 6, 8, 10

Центральна — № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 42

С 09:00–17:00 в селе Мыколаивка вводятся длительные ограничения электричества. Они относятся к следующим улицам населенного пункта:

Захысныкив Украины — № 1–97, 99, 103–151

Набережна — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 27

Садова — № 1–17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47А, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Степова — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9–25, 27, 31, 33, 35, 37, 39–41, 45, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 73

Харкивська — № 1–58, 60, 63, 65–76, 78–97, 99–134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 180

Хутирська — № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 23, 29, 31, 33

С 09:00–16:00 часов исчезнет электричество в селе Манченкы, однако ограничения будут продолжаться только на таких улицах:

Ивана Богуна — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24

Зализнычна — № 11, 13, 14, 15, 16, 19А

пров. Козацькый — № 2, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 20

пров. Коцюбынського — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15А, 17, 19, 20, 22, 26, 28

Покровська — № 4, 5, 11, 13, 15

Торгова — № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 16, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 43

Центральна — № 1, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 6/11.

