Работа для пенсионеров в Полтавской области станет вариантом дополнительного дохода для тех, кто готов оставаться активным на рынке труда, сообщает Politeka.

Обновленные вакансии на платформе work.ua предлагают гибкие графики, официальное оформление и обучение даже без опыта. Работодатели все чаще адаптируют условия под кандидатов постарше, сосредотачиваясь на стабильности и простых рабочих процессах.

Среди предложений должность специалиста по обслуживанию клиентов в компании «Новая почта». Заработная плата составляет от 17000 до 25000 гривен. Форматы занятости включают дистанционную работу или офис в Полтаве с разной продолжительностью смен и стандартным графиком 5/2.

Компания обеспечивает оплачиваемое обучение, официальное трудоустройство с первого дня, 26 дней ежегодного отпуска, больничные, а также медицинское и страховое покрытие. Основные обязанности – консультации клиентов, обработка обращений и внесение данных во внутренние системы.

Также доступна вакансия оператора контактного центра с аналогичными условиями. Работа предусматривает прием звонков, предоставление информации о доставках и работу с базами данных компании. Опыт не обязателен, ведь предусмотрено полное обучение.

Отдельно открыта позиция в социальной сфере — сиделка в частном пансионате для пожилых людей с доходом от 12 000 до 24 000 гривен. Работа включает в себя ежедневный уход и базовую поддержку жителей заведения.

В таком формате Работа для пенсионеров в Полтавской области включает различные направления — от сервисных центров до социальных учреждений, что позволяет выбирать занятость в зависимости от опыта и возможностей.

