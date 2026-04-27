Робота для пенсіонерів у Полтавській області стане варіантом додаткового доходу для тих, хто готовий залишатися активним на ринку праці, повідомляє Politeka.

Оновлені вакансії на платформі work.ua пропонують гнучкі графіки, офіційне оформлення та навчання навіть без попереднього досвіду. Роботодавці все частіше адаптують умови під кандидатів старшого віку, зосереджуючись на стабільності та простих робочих процесах.

Серед пропозицій — посада фахівця з обслуговування клієнтів у компанії «Нова пошта». Заробітна плата становить від 17 000 до 25 000 гривень. Формати зайнятості включають дистанційну роботу або офіс у Полтаві з різною тривалістю змін і стандартним графіком 5/2.

Компанія забезпечує оплачуване навчання, офіційне працевлаштування з першого дня, 26 днів щорічної відпустки, лікарняні, а також медичне й страхове покриття. Основні обов’язки — консультації клієнтів, обробка звернень і внесення даних у внутрішні системи.

Також доступна вакансія оператора контактного центру з аналогічними умовами. Робота передбачає прийом дзвінків, надання інформації щодо доставок та роботу з базами даних компанії. Досвід не є обов’язковим, адже передбачене повне навчання.

Окремо відкрито позицію у соціальній сфері — доглядальниця в приватному пансіонаті для літніх людей із доходом від 12 000 до 24 000 гривень. Робота включає щоденний догляд і базову підтримку мешканців закладу.

У такому форматі Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює різні напрями — від сервісних центрів до соціальних установ, що дозволяє обирати зайнятість залежно від досвіду та можливостей.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.