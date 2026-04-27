Прогноз погоды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове поможет местным жителям подготовиться к прихотям природы.

Прогноз на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове показывает преимущественно облачную погоду с периодическими прояснениями и постепенным повышением влажности, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

28 апреля температура в течение суток будет меняться от +2° в утренние часы до +10° днем. Ощутимая температура местами будет опускаться до -2° в утренний период из-за влажности и ветра.

Утром будет идти дождь.

29 апреля температурные показатели составят от +3° в ночные часы до +11° днем. Утро и первая половина дня пройдут под облачностью, но без существенных осадков.

30 апреля температура будет колебаться от +3 до +10°. Утром возможны прояснения, однако в течение дня облачность снова усилится.

В дневные часы не исключается небольшой дождь, который прекратится еще до вечера. Влажность воздуха повысится до 80 и более процентов.

1 мая в городе ожидается более стабильная атмосфера с температурой от +4° до +9°. Облачность будет преобладать в течение всего дня, но без осадков.

2 мая температурный диапазон будет составлять от +3° до +11°. Во второй половине дня облака постепенно уплотняются, а вечером возможны краткие прояснения.

3 мая станет более нестабильным днем ​​с температурой от +4° ночью до +12° днем. В дневные часы ожидается мелкий дождь, который может продолжаться до вечера.

4 мая потеплеет до +14° днем, в то время как ночью температура будет опускаться до +7°. На протяжении всего дня небо будет облачным, а во второй половине дня возможен мелкий дождь.

В общем, прогноз на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове показывает постепенное потепление, но с неустойчивой погодой и периодическими осадками.

