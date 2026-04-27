Прогноз погоди на тиждень з 28 квітня до 4 травня у Харкові допоможе місцевим жителям підготуватися до примх природи.

Прогноз на тиждень з 28 квітня до 4 травня у Харкові показує переважно хмарну погоду з періодичними проясненнями та поступовим підвищенням вологості, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 28 квітня до 4 травня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

28 квітня температура протягом доби змінюватиметься від +2° у ранкові години до +10° вдень. Відчутна температура місцями опускатиметься до -2° у ранковий період через вологість і вітер.

Вже зранку небо затягнеться хмарами, а з середини дня і до вечора прогнозується дощ, який може зберігатися кілька годин.

29 квітня температурні показники становитимуть від +3° у нічні години до +11° вдень. Ранок і перша половина дня пройдуть під хмарністю, але без істотних опадів.

30 квітня температура коливатиметься від +3° до +10°. Вранці можливі прояснення, однак протягом дня хмарність знову посилиться.

У денні години не виключається дрібний дощ, який припиниться ще до вечора. Вологість повітря підвищиться до 80 відсотків і більше.

1 травня у місті очікується стабільніша атмосфера з температурою від +4° до +9°. Хмарність переважатиме протягом усього дня, але без опадів.

2 травня температурний діапазон становитиме від +3° до +11°. У другій половині дня хмари поступово ущільняться, а ввечері можливі короткі прояснення.

3 травня стане більш нестабільним днем із температурою від +4° уночі до +12° вдень. У денний час очікується дрібний дощ, який може тривати до вечора.

4 травня потеплішає до +14° вдень, тоді як уночі температура опускатиметься до +7°. Протягом усього дня утримається хмарне небо, а в другій половині дня можливий дрібний дощ.

Загалом, прогноз на тиждень з 28 квітня до 4 травня у Харкові показує поступове потепління, але з нестійкою погодою та періодичними опадами.

Останні новини України:

