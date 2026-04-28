Подорожание продуктов в Одессе фиксируется на фоне роста стоимости рыбной и молочной группы товаров, где ключевые позиции за последний месяц существенно прибавили в цене, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Заметнее всего изменилась стоимость живого карпа. По состоянию на конец апреля 2026 килограмм рыбы в среднем стоит 265 гривен. В марте показатель был на уровне 227,30 гривны, что свидетельствует о приросте почти на 20 гривен в месяц.

В торговых сетях стоимость также колеблется. В Megamarket продукт реализуют за 265 гривен, что соответствует верхнему пределу рыночных предложений. Аналитики связывают динамику с сокращением сезонного предложения и изменением логистических затрат.

На этом фоне подорожание продуктов в Одессе дополнительно усиливается изменениями в молочном сегменте, где фиксируется постепенное увеличение стоимости кефира и сливок.

Кефир «Крестьянский» 2,5% в среднем стоит 68,12 гривны за упаковку 950 мл. В марте средний показатель составил 65,55 гривны, то есть рост превышает 7 гривен. В разных сетях цена варьируется от 48,50 до 86,50 гривны в зависимости от формата продаж.

Сливки «Простонаше» 10% также показывают повышение. Средняя стоимость достигла 40,66 гривны, в то время как месяцем ранее она составляла 38,19 гривны. В рознице продукция продается в диапазоне 39,99–42 грн.

Эксперты отмечают, что такая динамика формируется под влиянием сезонных факторов, затрат на производство и всеобщего колебания цен в пищевом секторе. Дальнейшие изменения рынка будут зависеть от стабильности поставок и спроса в летний период.

Дальнейшая динамика рынка может повлиять на темпы удорожания продуктов в Одессе в последующие месяцы.

