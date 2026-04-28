Подорожчання продуктів в Одесі фіксується на тлі зростання вартості рибної та молочної групи товарів, де ключові позиції за останній місяць суттєво додали в ціні, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найпомітніше змінилася вартість живого коропа. Станом на кінець квітня 2026 року кілограм риби в середньому коштує 265 гривень. У березні показник був на рівні 227,30 гривні, що свідчить про приріст майже на 20 гривень за місяць.

У торгових мережах ціна також коливається. У Megamarket продукт реалізують за 265 гривень, що відповідає верхній межі ринкових пропозицій. Аналітики пов’язують динаміку зі скороченням сезонної пропозиції та зміною логістичних витрат.

На цьому тлі подорожчання продуктів в Одесі додатково підсилюється змінами у молочному сегменті, де фіксується поступове зростання вартості кефіру та вершків.

Кефір «Селянський» 2,5% у середньому коштує 68,12 гривні за упаковку 950 мл. У березні середній показник становив 65,55 гривні, тобто зростання перевищує 7 гривень. У різних мережах ціна варіюється від 48,50 до 86,50 гривні залежно від формату продажу.

Вершки «Простонаше» 10% також показують підвищення. Середня вартість досягла 40,66 гривні, тоді як місяцем раніше вона становила 38,19 гривні. У роздрібі продукція продається в діапазоні 39,99–42 гривні.

Експерти зазначають, що така динаміка формується під впливом сезонних факторів, витрат на виробництво та загального коливання цін у харчовому секторі. Подальші зміни ринку залежатимуть від стабільності постачання та попиту в літній період.

Подальша динаміка ринку може вплинути на темпи подорожчання продуктів в Одесі у наступні місяці.

