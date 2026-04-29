Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется в разных товарных группах продовольственного рынка, где за последний месяц выросли цены на базовые позиции ежедневного потребления, пишет Politeka.net.

Аналитика розничного сегмента свидетельствует о том, что динамика формируется под влиянием нескольких факторов: изменения себестоимости производства, затрат на транспортировку, а также колебаний оптовых закупок. Дополнительное влияние оказывает неравномерность поставок между торговыми сетями, что создает разницу в финальной стоимости для потребителя.

В категории жиров маргарин "Олком Сливочный" 72,5% (200 г) демонстрирует постепенный рост: средний уровень составляет 41,00 грн против низших значений в марте. В разных торговых точках колебания остаются умеренными, без резких ценовых скачков, однако общий тренд направлен вверх.

В хлебобулочном сегменте ржаной хлеб "Столичный" (950 г) подорожал до 51,00 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, когда средний показатель составил 48,40 грн, рост выглядит постепенным и связанным с удорожанием зернового сырья и энергоресурсов.

Наиболее выраженное изменение наблюдается в мясной категории. Говядина (гуляш, 1 кг) поднялась в среднем до 430,96 грн. Раньше ее средняя цена составила 396,44 грн. Разрыв между минимальными и максимальными предложениями в различных сетях остается значительным, что свидетельствует о нестабильности сегмента и зависимости от поставщиков.

Эксперты рынка отмечают, что подорожание продуктов в Полтавской области носит системный характер и отражает общенациональные тенденции продовольственного рынка, где стоимость влияет сезонность, импортозависимость отдельных категорий и расходы на логистику.

В краткосрочной перспективе ожидается сохранение умеренного роста цен с возможными локальными колебаниями в зависимости от поставок и сезонного спроса.

