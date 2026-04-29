Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у різних товарних групах продовольчого ринку, де за останній місяць зросли ціни на базові позиції щоденного споживання, пише Politeka.net.

Аналітика роздрібного сегмента свідчить, що динаміка формується під впливом кількох факторів: зміни собівартості виробництва, витрат на транспортування, а також коливань оптових закупівель. Додатковий вплив має нерівномірність постачання між торговельними мережами, що створює різницю у фінальній вартості для споживача.

У категорії жирів маргарин «Олком Вершковий» 72,5% (200 г) демонструє поступове зростання: середній рівень становить 41,00 грн проти нижчих значень у березні. У різних торгових точках коливання залишаються помірними, без різких цінових стрибків, однак загальний тренд спрямований угору.

У хлібобулочному сегменті житній хліб «Столичний» (950 г) подорожчав до 51,00 грн. Порівняно з попереднім місяцем, коли середній показник становив 48,40 грн, зростання виглядає поступовим і пов’язаним із подорожчанням зернової сировини та енергоресурсів.

Найбільш виражена зміна спостерігається у м’ясній категорії. Яловичина (гуляш, 1 кг) піднялася в середньому до 430,96 грн. Раніше її середня ціна становила 396,44 грн. Розрив між мінімальними та максимальними пропозиціями в різних мережах залишається значним, що свідчить про нестабільність сегмента та залежність від постачальників.

Експерти ринку зазначають, що подорожчання продуктів у Полтавській області має системний характер і відображає загальнонаціональні тенденції продовольчого ринку, де на вартість впливають сезонність, імпортозалежність окремих категорій та витрати на логістику.

У короткостроковій перспективі очікується збереження помірного зростання цін із можливими локальними коливаннями залежно від поставок і сезонного попиту.

