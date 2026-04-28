Эксперты предполагают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может стать частью общенационального пересмотра цен на энергоносители с 1 мая.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области с 1 мая становится одним из главных факторов, обсуждаемых в контексте будущих изменений стоимости энергоносителей по стране, сообщает Politeka.

На фоне общеукраинских процессов эксперты прогнозируют пересмотр цен на свет и газ после завершения весеннего периода.

По действующим правилам тариф на электроэнергию для населения в Украине остается на уровне 4,32 грн за кВтч по меньшей мере до конца мая. Для домохозяйств с электроотоплением и потреблением до 2000 кВтч действует пониженная ставка — 2,64 грн. Специалисты объясняют: такая стабильность сохраняется из-за завершения отопительного сезона, который традиционно длится до 30 апреля.

Энергетические аналитики отмечают, что даже в случае решения правительства о пересмотре стоимости в начале мая изменения не появятся мгновенно в платежках. Закон предусматривает период согласования и обсуждения, обычно длится около месяца. После этого новые цифры могут начать действовать ориентировочно с начала лета.

Поэтому сценарий с коррекцией тарифов чаще относят уже к июню. Подобная модель применялась и в прошлом году, когда обновление стоимости электричества произошло после завершения весеннего цикла.

Отдельно тема газа тоже остается чувствительной. Для клиентов «Нефтегаза», составляющих подавляющее большинство потребителей, действующая цена составляет 7,96 грн за кубометр. Действие тарифного плана «Фиксированный» формально завершается в конце апреля, однако правительственные заявления указывают на возможное сохранение условий в ближайшей перспективе.

В то же время, в профессиональной среде говорят о подготовке новой модели ценообразования. Речь идет не о немедленном решении, а о расчетах платежеспособности населения и возможных сценариях. Международные партнеры Украины также отмечают необходимость постепенного перехода к рыночным механизмам в будущем.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее подчеркивала важность сохранения стабильных условий для домохозяйств в период экономической нестабильности. В правительстве отмечают, что поддержка граждан в сфере энергоресурсов остается одним из ключевых приоритетов.

Таким образом, вопрос стоимости энергии и дальше будет оставаться в центре внимания, а любые изменения, вероятно, будут происходить постепенно и с отсрочкой.

Источник: tsn , obozrevatel

