Експерти припускають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області з 1 травня може стати частиною загальнонаціонального перегляду цін на енергоносії.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області з 1 травня стає одним із головних факторів, які обговорюють у контексті майбутніх змін у вартості енергоносіїв по країні, повідомляє Politeka.

На тлі загальноукраїнських процесів експерти також прогнозують перегляд цін на світло та газ після завершення весняного періоду.

За чинними правилами, тариф на електроенергію для населення в Україні залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год щонайменше до кінця травня. Для домогосподарств з електроопаленням і споживанням до 2000 кВт·год діє знижена ставка — 2,64 грн. Фахівці пояснюють: така стабільність зберігається через завершення опалювального сезону, який традиційно триває до 30 квітня.

Енергетичні аналітики зазначають, що навіть у разі рішення уряду про перегляд вартості на початку травня, зміни не з’являться миттєво в платіжках. Закон передбачає період узгодження та обговорення, який зазвичай триває близько місяця. Після цього нові цифри можуть почати діяти орієнтовно з початку літа.

Саме тому сценарій із корекцією тарифів частіше відносять уже до червня. Подібна модель застосовувалась і минулого року, коли оновлення вартості електрики відбулося після завершення весняного циклу.

Окремо тема газу також залишається чутливою. Для клієнтів «Нафтогазу», які складають переважну більшість споживачів, чинна ціна становить 7,96 грн за кубометр. Дію тарифного плану «Фіксований» формально завершують наприкінці квітня, однак урядові заяви вказують на можливе збереження умов у найближчій перспективі.

У той же час у професійному середовищі говорять про підготовку нової моделі ціноутворення. Йдеться не про негайне рішення, а про розрахунки платоспроможності населення та можливих сценаріїв. Міжнародні партнери України також наголошують на необхідності поступового переходу до ринкових механізмів у майбутньому.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше підкреслювала важливість збереження стабільних умов для домогосподарств у період економічної нестабільності. В уряді зазначають, що підтримка громадян у сфері енергоресурсів залишається одним із ключових пріоритетів.

Таким чином, питання вартості енергії й надалі залишатиметься в центрі уваги, а будь-які зміни, ймовірно, відбуватимуться поступово та з відтермінуванням.

Джерело: tsn, obozrevatel

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.