Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

В Черниговской области на 29 апреля запланированы очередные графики отключения электроэнергии, внедряемые в связи с проведением плановых профилактических работ в энергетических сетях. Такие мероприятия являются частью регулярного технического обслуживания системы электроснабжения и направлены на повышение ее устойчивости.

29.04.2026 года 09:00–17:00 часов в населенном пункте Козелець будут продолжаться дополнительные ограничения, однако обесточат дома на следующих улицах:

Коцюбынського — № 3, 4, 5А, 7

Леси Украинкы — № 2, 3, 4, 5, 6, 7

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 1А

Нызова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28А, 32, 34, 38, 40, 42, 10Б, 12А, 14А

Свято-Мыколаивська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 25, 2А, 4А, 10А, 2/1, 21А

В городе Мена с 08:00–17:00 часа будут выключать электричество, но только по отдельным адресам. Свет исчезнет в домах по адресам:

Банкова — № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 9а

Вышнева — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 15а, 25а, 25б

Героив АТО — № 1, 9, 13, 9А

Гетьмана Сагайдачного — № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 6а, 6б, 6в, 20а, 6А/1, 6А/2, 6А/3, 6В/2, 6В/3, 6В/4, 6В/6

Пивнична — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 12а, 14а, 14б, 14в, 15а, 15в, 15д, 15е, 15є, 16а, 16б, 19а, 26/2, 27а, 31а

Пивничный — № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11а

Промыслова — № 6

Робитныча — № 1, 2, 4

Садова — № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 19а, 20а

Сергия Тытаренка — № 4, 4/1

Сиверськый шлях — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 1а, 2а, 3А, 44а, 48А, 134

Сичовых стрильцив — № 3, 4А

Софии Русовои — № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 74, 76, 78, 12а, 46а

С 08:00–20:00 часов будут выключать электричество в городе Прылукы. Обесточат свет по следующим адресам:

Вячеслава Чорновола — № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 73, 44А, 48А, 48Г, 28А, 33/1, 33А, 51А

1-й Вячеслава Чорновола — № 45, 46, 48, 59, 73, 44А, 48А, 48Г

1-й Иванівськый — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7А, 16А, 16Б

2-й Иванивськый — № 1, 2, 3, 4, 6, 2А, 8А, 8Б

2 Небеснои Сотни — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 4А, 5А, 5Б, 13/1, 13/2, 13/3

Дмытра Шкоропада — № 99

Европейська — № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 94, 96, 98, 79А, 82А, 83/1, 86А, 86Б, 90/1, 90/3, 98А

Земська — № 36, 37, 39, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 49/1, 49/45, 49/92, 70А, 71А, 73А, 76/1, 76/7, 76А, 77А

Иванивська — № 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 11А, 11Б, 11В, 13А, 13Б, 16/2, 20/1, 22/1, 22/2, 221А, 222А, 24А, 27А, 28/1, 28/2, 29В, 44/1, 44А, 46А, 47А, 48А, 53А, 57В, 59А, 71/1, 81А, 83А, 84/1, 84А

Кыивська — № 144, 146

Небеснои Сотни — № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 87/1, 92А

Павленкив Яр — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9А.

