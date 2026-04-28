Графики отключения света в Ровенской области на 29 апреля продлятся только в части региона, однако стоит знать подробности, чтобы быть готовыми к ограничениям, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Ровнооблэнерго» обнародовали плановые графики отключения.

Графики отключения света в Ровенской области на 29 апреля носят плановый характер и связаны с проведением технического обслуживания электросетей. Жителям региона рекомендуют заранее проверить актуальные перечни улиц и домов, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением.

Село Сергиивка с 9 до 17 часов останется без света, однако будут выключать электричество только по отдельным адресам:

Вийськова — №1, 3, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 28–30, 34–37, 41, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 62, 64

пров. Вийськовый — №12

Зелена — №2–4, 7, 10, 13, 15, 17, 21–23, 27, 29–31, 33, 34, 36, 37, 43

Космонавтмв — №1–13, 15, 16А, 18–25, 23А, 27–29, 31, 33–47

Лугова — №1, 5, 7–9

Лмсова — №1–11, 13–25, 24А, 27, 29, 31–37, 51

Молодмжна

Перемогы — №1, 3, 5–20, 22–26, 28, 30–33, 32А, 35, 39

Пляжна — №2, 3, 13Б, 22, 25, 26

Тыха — №4–10, 12, 14, 15, 7А

Село Кустын будет обесточено с 9 до 17 часов из-за плановых работ в электросетях. Однако ограничения будут продолжаться только на следующих улицах:

Весела Долына — №1, 1А, 2–5, 6А, 7–9, 11–15

Зарична — №1–18, 20–21, 23–26, 28–30, 32, 34, 36, 43, 49

Новоселив — №35, 37–39, 54, 64, 69–70, 81, 85

Пивнична — №28

Шевченка — №4, 25, 27, 29–30, 32–45, 100, 100А, 100Е, 100Ж, 100З, 100Й, 100О, 100Р, 101–114, 116, 118–120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 156, 221А

Ясна — №18, 28.

Село Ходосы столкнется с длительными отключениями, которые будут продолжаться с 9 до 17 часов на улицах:

Зелена — №1–5, 7, 9, 11

Польова — №2А, 3, 5–10, 12–14, 23, 25, 31, 35, 39

Садова — №2, 8, 10, 12, 18, 22, 24, 25

Центральна — №1, 8, 8А, 10, 12, 15–18, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 35, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 57–59, 61, 63, 64, 66, 67, 70–72, 83, 85, 95, 97, 99, 99А

Центральна — №2, 3, 5–7, 9–12, 14, 17, 20, 23, 25–27, 31, 32А, 33, 34А, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 62, 64А, 65, 66, 68, 69, 77, 79, 87, 91А

Шкильна — №2–4, 4А, 6, 7, 10–17, 17А, 20–22, 24.

