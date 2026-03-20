ЧП 20 марта планируется подорожание проезда в Ровенской области на пригородных и междугородных маршрутах, передает Politeka.

Об этом сообщает областное управление инфраструктуры и промышленности.

Как отметил начальник управления Федор Мисюра, повышение тарифов стало вынужденным шагом из-за стремительного роста цен на горючее и техническое обслуживание транспорта. Только за последние две недели литр бензина и дизеля подорожал на 25 гривен, что сделало работу отдельных маршрутов убыточной.

«Уже в эти выходные перевозчики поднимут стоимость проезда в маршрутках с 2,25 грн до 2,80 грн за километр. Рост будет происходить постепенно по всем направлениям области» , — отметил чиновник.

В профильном управлении подчеркивают, что без пересмотра тарифов часть рейсов может прекратить работу, что приведет к уменьшению количества сообщений между населенными пунктами. Новые ставки позволят сохранить стабильность перевозок и избежать массовых отмен маршрутов.

Кроме того, перевозчики призывают пассажиров учитывать изменение стоимости при планировании поездок и рекомендуют уточнять актуальные тарифы на официальных страницах транспортных компаний.

Таким образом, подорожание проезда в Ровенской области станет необходимой мерой обеспечения бесперебойного функционирования общественного транспорта и поддержания экономической стабильности отрасли.

Пассажирам советуют планировать поездки заранее и учитывать новые тарифы во избежание недоразумений и задержек в маршрутах.

Жителей Ровенской области призывают быть готовыми к изменениям в тарифах и следить за обновлением расписаний движения».

