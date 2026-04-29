Доплаты для пенсионеров в Харьковской области направлены на поддержание стабильного дохода пожилых людей и частичное покрытие ежедневных расходов.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области начисляются автоматически как часть государственной программы возрастной поддержки, сообщает Politeka.net.

Ежемесячная надбавка поступает вместе с основной пенсией и призвана усилить социальную защиту людей преклонного возраста.

Программу реализует Пенсионный фонд Украины. Для оформления не нужно подавать заявления или лично обращаться в сервисные центры. Вся информация обновляется через государственные реестры, поэтому назначение производится без дополнительных процедур.

Размер выплаты зависит от возраста получателя. Граждане от 70 до 74 лет ежемесячно получают 300 гривен. Для людей от 75 до 79 лет предусмотрено 456 гривен. Лица, которым исполнилось 80 лет и старше, имеют право на 570 гривен.

Перерасчет производится в день рождения, когда человек переходит к следующей возрастной категории. Именно с этой даты меняется сумма финансовой поддержки. Если право возникает с первого числа месяца, прибавку выплачивают за полный период. В других случаях средства насчитывают пропорционально количеству дней.

Важным условием остается уровень общего пенсионного обеспечения. Если он превышает 10340,35 гривны, право на дополнительную выплату не предоставляется независимо от возраста.

При переходе между возрастными группами предварительная прибавка не прилагается к новой. Она автоматически заменяется большим размером в соответствии с действующими нормами.

Последние новости Украины:

