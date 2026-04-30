Подорожчання проїзду в Миколаївській області торкнулося одного з міст, де місцева влада ухвалила рішення про зміну вартості поїздок.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області зачепило Первомайськ, де 24 квітня 2026 року виконавчий комітет міської ради затвердив новий тариф у громадському транспорті на рівні 16 гривень, повідомляє Politeka.

Рішення стало підсумком кількох тижнів активних обговорень, під час яких жителі скаржилися на нестачу автобусів, а перевізники наполягали на перегляді вартості проїзду.

У підсумку затверджена сума виявилася нижчою за ту, яку просили перевізники, однак вищою за попередні варіанти, що розглядалися міською владою.

Новий тариф стосується перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування у межах Первомайська. Він застосовується як для звичайного режиму руху, так і для режиму маршрутного таксі.

Нова вартість почала діяти після офіційного оприлюднення документа про подорожчання проїзду в Миколаївській області.

У міській раді пояснили, що перегляд ціни був пов’язаний із зверненнями перевізників та збільшенням витрат на роботу транспорту.

Серед головних причин назвали різке зростання вартості пального більш ніж на 10 відсотків. Також перевізники подали документи, які мали підтвердити економічно обґрунтовані витрати на обслуговування маршрутів.

Під час засідання начальниця управління економіки Тетяна Зарицька представила методику розрахунку тарифу та пояснила, які показники враховували під час підготовки рішення.

За словами посадовців, без зміни вартості перевезень стабільна робота маршрутів могла опинитися під загрозою.

Водночас, подорожчання проїзду в Миколаївській області у Первомайську супроводжувалося вимогою до перевізників покращити якість обслуговування.

