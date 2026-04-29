Программа денежной помощи в Одесской области формируется в соответствии с приоритетами, определенными международным гуманитарным сообществом.

Денежная помощь в Одесской области остается доступной для пенсионеров и других уязвимых категорий, отвечающих условиям, введенным Красным Крестом.

Программа денежной помощи в Одесской области формируется в соответствии с приоритетами, определенными международным гуманитарным сообществом. Ее главная цель — предоставить адресную помощь тем, кто больше всего пострадал от войны и оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Одним из основных направлений является поддержка жителей прифронтовых территорий.

В первую очередь выплаты назначаются наиболее социально и экономически незащищенным гражданам, включая пенсионеров, ежедневно живущих в условиях постоянной опасности. Из-за военных действий их расходы на продукты, медикаменты, коммунальные услуги, транспорт и другие базовые нужды значительно выросли.

Именно поэтому такая помощь призвана облегчить финансовую нагрузку, позволить избежать долгов и обеспечить необходимое. Размер единовременной выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека. При этом сумма рассчитана на покрытие расходов в течение шести месяцев.

Отдельное направление программы предусмотрено для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов или угрозы жизни.

Получить такую ​​помощь в Одесской области могут эвакуированные лица, которые зарегистрировались в транзитном центре не позднее 45 дней после выезда.

Финансовая поддержка позволяет возместить основные расходы в первые месяцы после эвакуации и способствует адаптации на новом месте. Каждый член семьи может получить единовременную выплату в размере 12 300 гривен, рассчитанную на трехмесячный период.

Не менее важным остается направление помощи пострадавшим от вражеских обстрелов.

Речь идет о гражданах, чье жилье было уничтожено или получило серьезные повреждения, а также о семьях, в составе которых ранены или погибли в результате атак.

В таких случаях выплата в размере 12 300 гривен на одного человека предоставляется единовременно. Она помогает оперативно решить самые неотложные проблемы и обеспечить базовые потребности в самый сложный период.

Также программа охватывает внутренне перемещенных лиц, которые долго не могут вернуться домой и по разным причинам остаются без государственной финансовой поддержки.

Это касается тех, кто более шести месяцев проживает вдали от зоны активных боевых действий, но из-за потери документов, бюрократических преград или ограниченного доступа к учреждениям не может оформить надлежащие выплаты.

Для таких семей в Одесской области предусмотрено ежемесячное пособие сроком от трех до девяти месяцев. Размер выплат составляет 2000 гривен на одного взрослого, 3000 гривен на ребенка и 3000 гривен на человека с инвалидностью.

