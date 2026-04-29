Грошова допомога в Одеській області залишається доступною для пенсіонерів та інших вразливих категорій, які відповідають умовам, запроваджених Червоним Хрестом, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Програма грошової допомоги в Одеській області формується відповідно до пріоритетів, визначених міжнародною гуманітарною спільнотою. Її головна мета — надати адресну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни та опинився у складних життєвих обставинах.

Одним із основних напрямів є підтримка мешканців прифронтових територій.

Насамперед виплати призначаються найбільш соціально та економічно незахищеним громадянам, включно з пенсіонерами, які щодня живуть в умовах постійної небезпеки. Через воєнні дії їхні витрати на продукти, медикаменти, комунальні послуги, транспорт та інші базові потреби значно зросли.

Саме тому така допомога покликана полегшити фінансове навантаження, дозволити уникнути боргів та забезпечити найнеобхідніше. Розмір одноразової виплати становить 10 800 гривень на одну особу. При цьому сума розрахована на покриття витрат протягом шести місяців.

Окремий напрям програми передбачений для громадян, які були змушені залишити свої домівки через обстріли або загрозу життю.

Отримати таку допомогу в Одеській області можуть евакуйовані особи, які зареєструвалися у транзитному центрі не пізніше ніж через 45 днів після виїзду.

Фінансова підтримка дозволяє покрити основні витрати у перші місяці після евакуації та сприяє адаптації на новому місці. Кожен член родини може отримати одноразову виплату у розмірі 12 300 гривень, що розрахована на тримісячний період.

Не менш важливим залишається напрям допомоги постраждалим від ворожих обстрілів.

Йдеться про громадян, чиє житло було знищене або зазнало серйозних пошкоджень, а також про родини, у складі яких є поранені чи загиблі внаслідок атак.

У таких випадках виплата у розмірі 12 300 гривень на одну особу надається одноразово. Вона допомагає оперативно вирішити найнагальніші проблеми та забезпечити базові потреби у найскладніший період.

Також програма охоплює внутрішньо переміщених осіб, які тривалий час не можуть повернутися додому та з різних причин залишаються без державної фінансової підтримки.

Це стосується тих, хто понад шість місяців проживає далеко від зони активних бойових дій, але через втрату документів, бюрократичні перепони або обмежений доступ до установ не може оформити належні виплати.

Для таких сімей в Одеській області передбачено щомісячну допомогу терміном від трьох до дев'яти місяців. Розмір виплат становить 2 000 гривень на одного дорослого, 3 000 гривень на дитину та 3 000 гривень на особу з інвалідністю.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.