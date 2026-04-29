Подорожание проезда в Тернопольской области означает просмотр стоимости билетов на ряде автобусных маршрутов, поэтому рассказываем больше.

Подорожание проезда в Тернопольской области состоится в Байковецком обществе с 1 мая 2026 года, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Тернопольской области официально подтвердили в Байковецкой сельской территориальной общине.

Решение принял исполнительный комитет сельского совета после обращения перевозчика ФЛП Королика А.Б., который аргументировал необходимость изменения тарифов существенным ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Дополнительно поданные расчеты проверяла независимая аудиторская фирма, которая предоставила положительное заключение. Новые тарифы вводятся сразу в нескольких направлениях.

Изменения коснутся маршрута №19/1 «Дубовцы – Байковцы», а также автобусных рейсов №19/2 «Гай-Шевченковские – Тернополь» и №19/3 «Охримовцы – Шляхтинцы – Байковцы».

Все эти направления входят в систему маршрутов общего пользования, где будет действовать обновленная стоимость билета.

В обществе отмечают, что решение о подорожании проезда в Тернопольской области было вынужденным шагом, направленным на обеспечение стабильной работы перевозчиков и сохранение регулярности автобусного сообщения.

Там отмечают, что без просмотра тарифов существовали риски сокращения количества рейсов или ухудшения качества перевозок.

В то же время жителям общины уже доступна подробная информация о новых расценках. Ознакомиться с полным перечнем тарифов можно в открытом документе, опубликованном на официальном ресурсе совета.

Таким образом, поднятие тарифов задело сразу несколько маршрутов Байковецкого общества и начнет действовать уже с начала мая 2026 года.

