Новый график движения транспорта в Тернополе будет введен на период Пасхальных праздников для удобного доезда в городские кладбища, передает Politeka.

Соответствующее решение принял и обнародовал Тернопольский городской совет.

Изменения призваны обеспечить комфортные условия для жителей общины, которые планируют посетить могилы родных в поминальные дни. В праздничный период количество рейсов общественного транспорта будет увеличено.

К кладбищу на улице Микулинецкой 12, 13 и 19 апреля будут курсировать четыре троллейбуса маршрута №8. Также будут работать 14 автобусов на маршрутах №18, №28, №31 и №50.

В направлении кладбища в селе Подгородное автобус №40 будет осуществлять перевозку с 9:00 до 20:20. Кроме того, маршруты №11 и №27 будут работать с 9:00 до 19:00, а автобус №1 с 10:05 до 18:40.

К кладбищу вблизи села Довжанка на Львовском шоссе, 12, 13 и 19 апреля будут курсировать два автобуса маршрута №32 в соответствии с утвержденным праздничным расписанием.

В городском совете отмечают, что новый график движения транспорта в Тернополе поможет избежать перегрузки и обеспечит беспрепятственный проезд в дни массовых посещений.

Кроме того, в Тернополе сообщалось об ограничении движения транспорта с 20 апреля по 3 мая.

Причиной ограничения стали срочные ремонтные работы в тепловой сети.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета. Работы будет выполнять коммунальное предприятие «Тернопольгортеплокоммунэнерго» с целью предотвращения возможных аварий.

Движение перекроют на участке у жилого дома №8 на улице Евгения Коновальца. На месте установят временные дорожные знаки по утвержденной схеме организации движения.

