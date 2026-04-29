Подорожчання проїзду у Тернопільській області відбудеться у Байковецькій громаді з 1 травня 2026 року, повідомляє Politeka.
Подорожчання проїзду у Тернопільській області офіційно підтвердили у Байковецькій сільській територіальній громаді.
Рішення ухвалив виконавчий комітет сільської ради після звернення перевізника ФОП Королика А.Б., який аргументував необхідність зміни тарифів суттєвим зростанням цін на паливно-мастильні матеріали.
Додатково подані розрахунки перевіряла незалежна аудиторська фірма, яка надала позитивний висновок. Нові тарифи запроваджують одразу на кількох напрямках.
Зміни торкнуться маршруту №19/1 «Дубівці – Байківці», а також автобусних рейсів №19/2 «Гаї-Шевченківські – Тернопіль» і №19/3 «Охримівці – Шляхтинці – Байківці».
Усі ці напрямки входять до системи маршрутів загального користування, де діятиме оновлена вартість квитка.
У громаді зазначають, що рішення про подорожчання проїзду в Тернопільській області було вимушеним кроком, спрямованим на забезпечення стабільної роботи перевізників і збереження регулярності автобусного сполучення.
Там наголошують, що без перегляду тарифів існували ризики скорочення кількості рейсів або погіршення якості перевезень.
Водночас, мешканцям громади вже доступна детальна інформація про нові розцінки. Ознайомитися з повним переліком тарифів можна у відкритому документі, оприлюдненому на офіційному ресурсі ради.
Таким чином, підняття тарифів зачепило одразу кілька маршрутів Байковецької громади і почне діяти вже з початку травня 2026 року.
