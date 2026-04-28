Прогноз 29 квітня до 8 травня у Запоріжжі показує змінний характер весняної погоди з чергуванням похмурих днів, прояснень та періодичних опадів.

Прогноз погоди 29 квітня до 8 травня у Запоріжжі дасть змогу для місцевих мешканців підготуватися до примх природи, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди 29 квітня до 8 травня у Запоріжжі опублікували на сайті sinoptik.ua.

29 квітня протягом усього дня утримається хмарність. Температура коливатиметься від +7° вночі до +12° вдень. Опадів не прогнозується.

30 квітня умови суттєво не зміняться. Ранкові години принесуть коротке прояснення. Температура повітря становитиме від +5° до +13°.

1 травня у регіоні збережеться м’яка весняна атмосфера. Упродовж дня очікується чергування хмарності та коротких прояснень.

Температура становитиме від +5° до +11°. Опади малоймовірні, хоча ввечері хмарність посилиться. У цей період прогноз погоди 29 квітня до 8 травня у Запоріжжі демонструє перші ознаки нестабільності повітряних мас.

2 травня ситуація почне змінюватися. Вранці ще можливі прояснення, але вже вдень і ввечері прогнозується дрібний дощ. Температура коливатиметься від +5° до +12°.

3 травня збережеться хмарність протягом усього дня. Дощові опади можливі у другій половині доби. Температура залишиться в межах +5° до +13°.

4 травня хмарність утримається, а вдень можливий короткочасний дощ, який до вечора поступово припиниться. Температура підніметься до +14°.

5 травня очікується переважно похмуре небо. Опади ймовірні у другій половині дня, проте до вечора вони припиняться. Температура може сягати +17°.

6 травня у місті збережеться щільна хмарність. У денні години можливий дрібний дощ. Температура підвищиться до +19°.

7 та 8 травня хмарність спостерігатиметься вранці та вдень, але до вечора можливі прояснення. Опадів не прогнозується. Температура сягатиме +21°.

