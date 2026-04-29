Подорожание хлеба в Запорожье фиксируется по итогам ценового мониторинга в апреле 2026, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Стоимость основных хлебобулочных изделий постепенно возросла по сравнению с мартом.

Пшеничный хлеб «Царь Хлеб» в нарезке (600 г) стоит в среднем 52,05 грн. В марте его цена держалась на уровне 50,26 грн, а еще раньше около 49,50 грн. Таким образом, за месяц продукт подорожал более чем на 2,5 грн., а динамика указывает на постепенный рост стоимости без резких скачков.

Сходная тенденция наблюдается и в сегменте батонов. Киевский Нарезной (500 г) в среднем продается за 39,93 грн. В марте его средняя цена составила 38,84 грн. В разных торговых сетях показатели колеблются в пределах 39,40–40,46 грн, что свидетельствует о незначительной, но стабильной коррекции стоимости.

Ржаной хлеб также показывает повышение. «Столичный» (950 г) сейчас стоит примерно 51,00 грн., тогда как в предыдущем месяце средний показатель составлял 48,40 грн. Это один из наиболее заметных ростов в категории базовых хлебобулочных изделий за последний период.

Аналитики отмечают, что ценовая динамика формируется постепенно, без резких колебаний, однако общий тренд остается восходящим. На рынке это объясняют изменениями в издержках производства и логистики.

В этом контексте удорожание хлеба в Запорожье рассматривается как часть более широкой тенденции роста стоимости базовых продуктов питания.

За последний месяц хлеб в среднем прибавил в цене от 0,35 до 2,55 грн. в зависимости от вида продукции, что уже ощутимо для ежедневного потребления.

Последние новости Украины:

