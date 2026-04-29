Подорожчання хліба у Запоріжжі фіксується за підсумками цінового моніторингу у квітні 2026 року, передає Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Вартість основних хлібобулочних виробів поступово зросла порівняно з березнем.

Пшеничний хліб «Цар Хліб» у нарізці (600 г) наразі коштує в середньому 52,05 грн. У березні його ціна трималася на рівні 50,26 грн, а ще раніше — близько 49,50 грн. Таким чином, за місяць продукт подорожчав більш ніж на 2,5 грн, а динаміка вказує на поступове зростання вартості без різких стрибків.

Схожа тенденція спостерігається і в сегменті батонів. «Київський Нарізний» (500 г) у середньому продається за 39,93 грн. У березні його середня ціна була 38,84 грн. У різних торгових мережах показники коливаються в межах 39,40–40,46 грн, що свідчить про незначну, але стабільну корекцію вартості.

Житній хліб також демонструє підвищення. «Столичний» (950 г) зараз коштує приблизно 51,00 грн, тоді як у попередньому місяці середній показник становив 48,40 грн. Це одне з найпомітніших зростань у категорії базових хлібобулочних виробів за останній період.

Аналітики відзначають, що цінова динаміка формується поступово, без різких коливань, однак загальний тренд залишається висхідним. На ринку це пояснюють змінами у витратах виробництва та логістики.

У цьому контексті подорожчання хліба у Запоріжжі розглядається як частина ширшої тенденції зростання вартості базових продуктів харчування.

За останній місяць хліб у середньому додав у ціні від 0,35 до 2,55 грн залежно від виду продукції, що вже відчутно для щоденного споживання.

