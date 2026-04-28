Подорожание круп в Харькове зафиксировано по итогам апрельского мониторинга рынка бакалеи, передает Politeka.

По информации сайта Минфин , сразу несколько популярных позиций показал рост стоимости по сравнению с мартом 2026 года.

Пшено (1 кг) продается в среднем за 51,75 грн. В марте его средняя цена была 47,62 грн, то есть продукт прибавил в стоимости более 4 грн в месяц. В торговых сетях фиксируются небольшие колебания – от 51,00 до 52,50 грн, что свидетельствует об относительно стабильном, но восходящем тренде.

Манная крупа "Хуторок" (800 г) демонстрирует более неравномерную динамику. Текущая средняя цена составляет 40,25 грн. В марте она держалась на уровне 37,74 грн., а в течение месяца менялась волнообразно — с пиком свыше 41 грн. и последующим снижением. Несмотря на колебания, общее направление также остается растущим.

Наиболее заметные изменения зафиксированы в сегменте гречихи. Килограмм стоит в среднем 75,05 грн., тогда как в марте показатель составлял 53,75 грн. Разница превышает 20 грн, что делает этот продукт одним из лидеров удорожания среди базовых круп. В разных магазинах цена варьируется от 54,90 до 96,50 грн. в зависимости от сети и партии товара.

Аналитические данные свидетельствуют, что рост стоимости происходит неравномерно: часть позиций дорожает постепенно, другие резкими скачками в пределах короткого периода.

В этом контексте подорожание крупы в Харькове отражает общую тенденцию увеличения цен на продукты ежедневного потребления.

За последний месяц крупы прибавили в цене от 1 до 16 грн в зависимости от вида, что уже заметно влияет на расходы домохозяйств.

