Подорожчання круп в Харкові зафіксоване за підсумками квітневого моніторингу ринку бакалії, передає Politeka.

За інформацією сайту Мінфін, одразу кілька популярних позицій показали зростання вартості порівняно з березнем 2026 року.

Пшоно (1 кг) наразі продається в середньому за 51,75 грн. У березні його середня ціна була 47,62 грн, тобто продукт додав у вартості понад 4 грн за місяць. У торгових мережах фіксуються невеликі коливання — від 51,00 до 52,50 грн, що свідчить про відносно стабільний, але висхідний тренд.

Манна крупа «Хуторок» (800 г) демонструє більш нерівномірну динаміку. Поточна середня ціна становить 40,25 грн. У березні вона трималася на рівні 37,74 грн, а протягом місяця змінювалася хвилеподібно — з піком понад 41 грн і подальшим зниженням. Попри коливання, загальний напрямок також залишається зростаючим.

Найбільш помітні зміни зафіксовані у сегменті гречки. Кілограм коштує в середньому 75,05 грн, тоді як у березні показник становив 53,75 грн. Різниця перевищує 20 грн, що робить цей продукт одним із лідерів подорожчання серед базових круп. У різних магазинах ціна варіюється від 54,90 до 96,50 грн залежно від мережі та партії товару.

Аналітичні дані свідчать, що зростання вартості відбувається нерівномірно: частина позицій дорожчає поступово, інші — різкими стрибками в межах короткого періоду.

У цьому контексті подорожчання круп в Харкові відображає загальну тенденцію збільшення цін на продукти щоденного споживання.

За останній місяць крупи додали в ціні від 1 до понад 16 грн залежно від виду, що вже помітно впливає на витрати домогосподарств.

