Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області фіксується за підсумками квітневого моніторингу ринку, де зростання охопило основні категорії, передає Politeka.

Аналітика цінових показників свідчить про поступове, але стале підвищення вартості м’яса у торгових мережах. Найбільш відчутна динаміка зафіксована в сегменті яловичини. Гуляш наразі коштує в середньому 430,96 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше показник був на рівні 396,44 грн. У різних мережах діапазон цін залишається широким — від 323,89 грн до 490 грн, що вказує на значну залежність від постачальників та логістичних умов.

Свинина демонструє більш помірні коливання. Середня ціна становить 273,12 грн за кілограм, що трохи нижче березневого рівня 283,29 грн. Водночас різниця між торговими точками зберігається суттєвою: мінімальні значення стартують від 248,56 грн, тоді як максимальні сягають 289 грн. Така амплітуда пояснюється різними форматами реалізації та закупівельними партіями.

Найбільш різке зростання зафіксовано у сегменті ковбасної продукції. Сирокопчена ковбаса «Алан Брауншвейська» подорожчала до 1172 грн за кілограм проти 879,02 грн у березні. Це один із найвищих темпів зростання серед м’ясних товарів за останній місяць, що суттєво вплинуло на середній показник категорії.

На цьому тлі подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області формує додатковий тиск на споживчий кошик, оскільки м’ясо залишається базовим компонентом щоденного раціону більшості домогосподарств.

Експерти ринку пояснюють тенденцію комплексом факторів: сезонними коливаннями попиту, зростанням витрат на виробництво, змінами в логістиці та різницею між ціновими політиками торгових мереж. У сукупності ці чинники створюють нерівномірну, але загалом висхідну динаміку вартості.

