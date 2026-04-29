Ограничение движения транспорта в Черкассах будет введено с 29 апреля в связи с аварийными работами на сети теплоснабжения на улице Пастеровской, передает издание Politeka.

О временных переменах сообщил городской голова Анатолий Бондаренко. По его словам, движение на отдельном участке будет перекрыто со среды до пятницы, 1 мая включительно.

Речь идет об отрезке между улицами Благовестной и Надпольной. Там будут проводить неотложные ремонтные работы, необходимые для восстановления стабильной работы теплосети.

Водителям рекомендуют заранее корректировать маршруты, чтобы избежать пробок и лишних задержек в пути. Временные неудобства связаны с проведением аварийно-восстановительных мероприятий.

В городских властях отмечают, что ограничения движения транспорта в Черкассах носят краткосрочный характер и будут действовать только на период выполнения ремонтных работ.

Кроме того, в городе ранее анонсировали еще одно временное перекрытие – на улице Автомобилистов, где также запланировано проведение инфраструктурных работ.

Кроме того, в Черкасской области сообщали о существенном подорожании проезда.

Решение о пересмотре тарифов принял исполнительный комитет Каневского городского совета после анализа экономических расчетов, предоставленных перевозчиками.

После корректировки, новая стоимость одной поездки в городских автобусах составляет 20 гривен. Для школьников на период учебного года сохранена льготная оплата — 10 гривен.

В городском сообществе отмечают, что обновление тарифа стало необходимым шагом для поддержания стабильной работы транспортной системы и обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров.

