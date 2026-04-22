Подорожчання проїзду в Черкаській області у Канівській міській територіальній громаді офіційно стартувало з 21 квітня, повідомляє Politeka.
Рішення про подорожчання проїзду в Черкаській області ухвалив виконавчий комітет Канівської міської ради після розгляду економічно обґрунтованих розрахунків перевізників.
Вони були подані ще у березні 2026 року. У документах йшлося про суттєве зростання витрат, зокрема через підняття цін на пальне, запасних частин, паливно мастильних матеріалів.
А також - про збільшення витрат на технічне обслуговування транспорту і оплату праці водіїв та обслуговуючого персоналу.
У результаті перегляду тарифів вартість однієї поїздки у міських автобусах становить 20 грн. Для учнів під час навчального року збережено пільговий тариф у розмірі 10 грн.
У громаді пояснюють, що такі зміни були необхідні для стабільної роботи громадського транспорту та уникнення перебоїв у перевезеннях.
Подорожчання проїзду в Черкаській області стало наслідком тривалого аналізу економічної ситуації у сфері перевезень.
Місцева влада зазначає, що перевізники неодноразово наголошували на зростанні витрат і необхідності коригування тарифів.
Без цього існували ризики скорочення рейсів та погіршення транспортного обслуговування мешканців громади.
Окремо у Каневі підкреслюють, що підняття тарифів не вплинуло на дію пільг для школярів, а також не змінило маршрутну мережу чи графіки руху автобусів.
Зміни стосуються виключно вартості квитків, яка вже застосовується у транспорті. Тож місцевим мешканцям знову доводиться даптовуватись до більших витрат на щоденні поїздки громадою.
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Черкасах: ціни тепер будуть іншими.
Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Черкасах: де на довгий час закрили проїзд.
Як повідомляла Politeka, Підвищення пенсій в Черкаській області: деталі перерахунку та нових доплат з 1 квітня.