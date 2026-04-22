Подорожчання проїзду в Черкаській області вже відчули пасажири однієї із громад, тож розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Черкаській області у Канівській міській територіальній громаді офіційно стартувало з 21 квітня, повідомляє Politeka.

Рішення про подорожчання проїзду в Черкаській області ухвалив виконавчий комітет Канівської міської ради після розгляду економічно обґрунтованих розрахунків перевізників.

Вони були подані ще у березні 2026 року. У документах йшлося про суттєве зростання витрат, зокрема через підняття цін на пальне, запасних частин, паливно мастильних матеріалів.

А також - про збільшення витрат на технічне обслуговування транспорту і оплату праці водіїв та обслуговуючого персоналу.

У результаті перегляду тарифів вартість однієї поїздки у міських автобусах становить 20 грн. Для учнів під час навчального року збережено пільговий тариф у розмірі 10 грн.

У громаді пояснюють, що такі зміни були необхідні для стабільної роботи громадського транспорту та уникнення перебоїв у перевезеннях.

Подорожчання проїзду в Черкаській області стало наслідком тривалого аналізу економічної ситуації у сфері перевезень.

Місцева влада зазначає, що перевізники неодноразово наголошували на зростанні витрат і необхідності коригування тарифів.

Без цього існували ризики скорочення рейсів та погіршення транспортного обслуговування мешканців громади.

Окремо у Каневі підкреслюють, що підняття тарифів не вплинуло на дію пільг для школярів, а також не змінило маршрутну мережу чи графіки руху автобусів.

Зміни стосуються виключно вартості квитків, яка вже застосовується у транспорті. Тож місцевим мешканцям знову доводиться даптовуватись до більших витрат на щоденні поїздки громадою.

Останні новини України:

