Подорожание проезда в Черкасской области уже ощутили пассажиры одной из общин, так что рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Черкасской области в Каневском городском территориальном обществе официально стартовало с 21 апреля, сообщает Politeka.

Решение о подорожании проезда в Черкасской области принял исполнительный комитет Каневского городского совета после рассмотрения экономически обоснованных расчетов перевозчиков.

Они были представлены еще в марте 2026 года. В документах говорилось о существенном росте затрат, в частности из-за поднятия цен на топливо, запасных частей, горюче-смазочных материалов.

А также – об увеличении расходов на техническое обслуживание транспорта и оплате труда водителей и обслуживающего персонала.

В результате пересмотра тарифов стоимость одной поездки в городских автобусах составляет 20 грн. Для учащихся в учебном году сохранен льготный тариф в размере 10 грн.

В обществе объясняют, что такие изменения были необходимы для стабильной работы общественного транспорта и избегания перебоев в перевозках.

Подорожание проезда в Черкасской области явилось следствием длительного анализа экономической ситуации в сфере перевозок.

Местные власти отмечают, что перевозчики неоднократно отмечали рост расходов и необходимость корректировки тарифов.

Без этого существовали риски сокращения рейсов и ухудшения транспортного обслуживания жителей.

Отдельно в Каневе подчеркивают, что повышение тарифов не повлияло на действие льгот для школьников, а также не изменило маршрутную сеть или графики движения автобусов.

Изменения относятся исключительно к стоимости билетов, которая уже применяется в транспорте. Поэтому местным жителям снова приходится приносить большие расходы на ежедневные поездки по обществу.

