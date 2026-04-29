Обмеження руху транспорту в Черкасах запровадять з 29 квітня у зв’язку з аварійними роботами на мережі теплопостачання на вулиці Пастерівській, передає видання Politeka.

Про тимчасові зміни повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, рух на окремій ділянці буде перекрито від середи до п’ятниці, 1 травня включно.

Йдеться про відрізок між вулицями Благовісною та Надпільною. Саме там проводитимуть невідкладні ремонтні роботи, необхідні для відновлення стабільної роботи тепломережі.

Водіям рекомендують заздалегідь коригувати маршрути, аби уникнути заторів та зайвих затримок у дорозі. Тимчасові незручності пов’язані з проведенням аварійно-відновлювальних заходів.

У міській владі зазначають, що обмеження руху транспорту в Черкасах мають короткостроковий характер і діятимуть лише на період виконання ремонтних робіт.

Крім того, у місті раніше анонсували ще одне тимчасове перекриття — на вулиці Автомобілістів, де також заплановано проведення інфраструктурних робіт.

Крім того, в Черкаській області повідомляли про суттєве подорожчання проїзду.

Рішення про перегляд тарифів ухвалив виконавчий комітет Канівської міської ради після аналізу економічних розрахунків, наданих перевізниками.

Після коригування нова вартість однієї поїздки у міських автобусах становить 20 гривень. Для школярів на період навчального року збережено пільгову оплату — 10 гривень.

У міській громаді зазначають, що оновлення тарифу стало необхідним кроком для підтримки стабільної роботи транспортної системи та забезпечення безперебійного перевезення пасажирів.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Черкасах: ціни тепер будуть іншими.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Черкасах: де на довгий час закрили проїзд.

Як повідомляла Politeka, Підвищення пенсій в Черкаській області: деталі перерахунку та нових доплат з 1 квітня.