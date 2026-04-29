Графики отключения света в Сумской области на 30 апреля будут продолжаться только в отдельных населенных пунктах в связи с плановыми работами, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в несколько ромад со ссылкой на «Сумыоблэнерго».

Украинцам показали плановые графики отключения света в Сумской области, которые продлятся 30 апреля. Они внедрены в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях.

Энергетические службы отмечают, что такие меры являются необходимой частью регулярного технического обслуживания инфраструктуры и направлены на повышение надежности электроснабжения в регионе.

«Сумыоблэнерго» сообщает о временном перерыве в электроснабжении с 08:00 до 16:00 часов в селе Мали Будкы. Обесточенными будут следующие адреса:

улица Дворова 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 5, 6;

улица Лисова 2, 6;

улица Сильська 14, 19, 1М, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48.

Также электричество будет отсутствовать с 08:00 до 16:00 часов в селе Мухувате. Причина ограничений – выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. Обесточат дома, расположенные по адресам:

улица Лаврыка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Садова 1, 2;

улица Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8.

30 апреля 2026 года жители поселка Терны в Сумской области временно останутся без электроснабжения.

Отключение электроэнергии будет продолжаться с 08:00 до 16:00. Причиной временных неудобств станет выполнение ремонтных работ по воздушной линии электропередачи, направленных на повышение надежности электроснабжения.

Без света в указанный период останутся жители таких улиц: Велыкоднивка, Европейська, Заводська, Заруддя, Кооператывна, Небеснои Сотни, Центральна та Ювилейна. Также обесточивание коснется переулков Мыру и Сымона Петлюры.

