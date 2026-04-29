Українцям показали планові графіки відключення світла у Сумській області, що триватимуть 30 квітня.

Графіки відключення світла у Сумській області на 30 квітня будуть тривати тільки в окремих населених пунктвх у зв'язку з плановими роботами, пише Politeka.net.

Про це попередили в кілька ромад з посиланням на «Сумиобленерго».

Українцям показали планові графіки відключення світла у Сумській області, що триватимуть 30 квітня. Вони запроваджені у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах.

Енергетичні служби зазначають, що такі заходи є необхідною частиною регулярного технічного обслуговування інфраструктури та спрямовані на підвищення надійності електропостачання в регіоні.

«Сумиобленерго» повідомляє про тимчасову перерву в електропостачанні з 08:00 до 16:00 години в селі Малі Будки. Знеструмленими будуть такі адреси:

вулиця Дворова 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 5, 6;

вулиця Лісова 2, 6;

вулиця Сільська 14, 19, 1М, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48.

Також електрика буде відсутньою з 08:00 до 16:00 години в селі Мухувате. Причина обмежень - виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. Знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:

вулиця Лаврика 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

вулиця Садова 1, 2;

вулиця Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8.

30 квітня 2026 року жителі селища Терни на Сумщині тимчасово залишаться без електропостачання.

Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 16:00. Причиною тимчасових незручностей стане виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.

Без світла у зазначений період залишаться мешканці таких вулиць: Великоднівка, Європейська, Заводська, Заруддя, Кооперативна, Небесної Сотні, Центральна та Ювілейна. Також знеструмлення торкнеться провулків Миру та Симона Петлюри.

