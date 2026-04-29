Графики отключения света вводятся в части населенных пунктов в Кировоградской области из-за плановых работ, которые продлятся 30 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Отключения будут производиться по определенному расписанию и в четко установленные часы, что позволяет частично минимизировать неудобства и планировать свой день.

С 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные ограничения в селе Ивано-Благодатне, однако только по следующим адресам:

Индустріальна — № 1/10, 4

Лугова — № 4

Паркова — № 31, 41, 50, 60, 64, 66, 78

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта на электросетях будут продолжаться обесточивание в селе Калынивка. Ограничения охватят следующие улицы:

Ингульська — № 148, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 189а, 190, 190А, 191-192, 194, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 278, 278А, 280

Кильцева — № 1, 1А, 4-6, 8-9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19-20, 23-24, 26-28, 30-31, 34, 38, 42

Степова — № 23В, 25Б, 27А, 29, 37, 50, 52, 52А, 52Б, 52В, 68

Цыганська — № 1-2, 2А, 3-8, 11

Шкильна — № 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137-139, 141, 145, 147, 149, 151, 138.

С 9 до 21 часа выключат электричество в населенном пункте Александрия (тоесть с утра до самого вечера). Отсутствует свет на отдельных улицах:

Анатолия Перепади — № 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-53, 56, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 71-74, 76, 78-93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 125

Андрия Демченка — № 4, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30

Борыса Нечерди — № 14, 16-19, 21

Евгена Чыкаленка — № 1, 3, 6-13, 15-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А

Ивана Выговського — № 3-19, 22, 24

Крынычна — № 3, 11

Леонида Коваленка — № 5, 15, 17, 20

Марии Козынець — № 1-6, 18-19, 22, 24-25, 28

Мыколы Борысова — № 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30

Новопразьке шосе — № 135, 137, 139, 141, 143

Стороживська — № 33

пров. Банный — № 6

пров. Молодижный — № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 5-8, 8А, 9-12

пров. Озирный — № 4, 6

пров. Попова — № 1-3, 3А, 3Б, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26

пров. Серпневый — № 3, 5.

