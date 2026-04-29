Графіки відключення світла вводяться у частині населених пунктів в Кіровоградській області через планові роботи, що триватимуть 30 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Графіки відключення світла будуть тривати у Кіровоградській області на 30 квітня. Відключення здійснюватимуться за визначеним розкладом і у чітко встановлені години, що дозволяє частково мінімізувати незручності та планувати свій день.

З 9 до 17 години будуть тривати додаткові обмеження в селі Івано-Благодатне, проте тільки за такими адресами:

Індустріальна — № 1/10, 4

Лугова — № 4

Паркова — № 31, 41, 50, 60, 64, 66, 78

З 9 до 17 години через плановий ремонт на електромережах будуть тривати знеструмлення в селі Калинівка. Обмеження охоплять наступні вулиця:

Інгульська — № 148, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 189а, 190, 190А, 191-192, 194, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 278, 278А, 280

Кільцева — № 1, 1А, 4-6, 8-9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19-20, 23-24, 26-28, 30-31, 34, 38, 42

Степова — № 23В, 25Б, 27А, 29, 37, 50, 52, 52А, 52Б, 52В, 68

Циганська — № 1-2, 2А, 3-8, 11

Шкільна — № 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137-139, 141, 145, 147, 149, 151, 138.

З 9 до 21 години вимкнуть електрику в населеному пункті Олександрія (тобто зранку до самого вечора). Відсутнім світло буде на окремих вулицях:

Анатолія Перепаді — № 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-53, 56, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 71-74, 76, 78-93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 125

Андрія Демченка — № 4, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30

Бориса Нечерди — № 14, 16-19, 21

Євгена Чикаленка — № 1, 3, 6-13, 15-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А

Івана Виговського — № 3-19, 22, 24

Кринична — № 3, 11

Леоніда Коваленка — № 5, 15, 17, 20

Марії Козинець — № 1-6, 18-19, 22, 24-25, 28

Миколи Борисова — № 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30

Новопразьке шосе — № 135, 137, 139, 141, 143

Сторожівська — № 33

пров. Банний — № 6

пров. Молодіжний — № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 5-8, 8А, 9-12

пров. Озірний — № 4, 6

пров. Попова — № 1-3, 3А, 3Б, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26

пров. Серпневий — № 3, 5.

Останні новини України:

