Жителям следует заранее подготовиться к графику отключения света в Винницкой области на май.

Графики отключения света в Винницкой области на май охватят десятки адресов из-за профилактических плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Жителям следует заранее подготовиться к графику отключения света в Винницкой области на май и рационально спланировать свой день и скорректировать бытовые дела. Энергетики отмечают, что соблюдение графиков позволяет более эффективно балансировать нагрузку на энергосистему и поддерживать ее стабильную работу.

05.05.2026 года с 9 до 17 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Камянногирка. Они охватят только дома, расположенные по адресам:

ул. Соборна — № 60, 61, 64, 69, 70, 70А, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 152, 153, 155, 156, 156А, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181А, 182, 187, 188, 189.

06.05.2026 года с 8 до 17 часов дополнительные графики отключения электричества охватят населенный пункт Оратив, однако только такие адреса:

Будивельныкив: 1, 2, 3, 17;

Васыля Ильчука: 68;

Вереснева: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 18;

В. Стуса: 1, 2, 3, 4, 12, 17;

Героив Майдану: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 7, 8, 109;

Грушевського: 1, 2, 44, 49, 50, 51, 52, 54/1, 55;

Заводська: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19;

Козацька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 24А, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42;

Леси Украинкы: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 62;

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21;

Незалежности: 1, 4, 5, 6, 11;

Паркова: 3, 17, 19, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 46/1, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 91;

Подильська: 114, 115, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153А, 154, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 171, 173, 175, 175А, 179, 187;

Польова: 9;

Хмельныцького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42.

12.05.2026 года с 8 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Осычна. Продолжаться ограничения на отдельных улицах:

Бондуривська: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 55, 57, 59;

Лозовська: 32;

Мыру: 2, 4, 5, 7, 8, 14;

Молодижна: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24;

Центральна: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 70;

Шевченка: 7, 8, 23, 25, 29.

21.05.2026 с 9 до 17 часов будут выключать электричество в селе Данькивка. Ограничения будут действовать в домах, расположенных на улицах: