Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Вінницькій області на травень.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на травень охоплять десятки адрес через профілактичні планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Вінницькій області на травень та раціонально спланувати свій день та скоригувати побутові справи. Енергетики наголошують, що дотримання графіків дозволяє більш ефективно балансувати навантаження на енергосистему та підтримувати її стабільну роботу.

05.05.2026 року з 9 до 17 години будуть тривати вимкнення в населеному пункті Кам’яногірка. Вони охоплять тільки будинки, що розташовані за адресами:

вул. Соборна — № 60, 61, 64, 69, 70, 70А, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 152, 153, 155, 156, 156А, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181А, 182, 187, 188, 189.

06.05.2026 року з 8 до 17 години додаткові графіки відключення електрики охоплять населений пункт Оратів, проте тільки такі адреси:

Будівельників: 1, 2, 3, 17;

Василя Ільчука: 68;

Вереснева: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 18;

В. Стуса: 1, 2, 3, 4, 12, 17;

Героїв Майдану: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 7, 8, 109;

Грушевського: 1, 2, 44, 49, 50, 51, 52, 54/1, 55;

Заводська: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19;

Козацька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 24А, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42;

Лесі Українки: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 62;

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21;

Незалежності: 1, 4, 5, 6, 11;

Паркова: 3, 17, 19, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 46/1, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 91;

Подільська: 114, 115, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153А, 154, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 171, 173, 175, 175А, 179, 187;

Польова: 9;

Хмельницького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42.

12.05.2026 року з 8 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Осична. Триватимуть обмеження на окремих вулицях:

Бондурівська: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 55, 57, 59;

Лозовська: 32;

Миру: 2, 4, 5, 7, 8, 14;

Молодіжна: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24;

Центральна: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 70;

Шевченка: 7, 8, 23, 25, 29.

21.05.2026 року з 9 до 17 години вимикатимуть електрику в селі Даньківка. Обмеження будуть діяти в будинках, що розташовані на вулицях:

Зарічна: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 76

Л.Українки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50

Польова: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 37

Шевченка: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33А, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 132, 133, 134.

