Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области фиксируют обновленные рыночные данные, охватывающие маргарин, сметану и сливочную продукцию за май 2026 года, сообщает Politeka.

Маргарин «Олком Сливочный 72,5%» в фасовке 200 г сейчас оценивается примерно в 44,20 грн. В торговых сетях показатели разнятся: 42,90 грн у Auchan и 45,49 грн у Novus. По сравнению с апрелем, когда уровень составил 39,83 грн, зафиксировано умеренное повышение без резких скачков с постепенным выходом на новый ценовой диапазон.

Сметана «Простонаше 20%» в фасовке 340 г демонстрирует более заметное изменение стоимости. Текущий ориентир рынка – 71,00 грн. В сетях разброс такой: 64,00 грн у Metro и 74,50 грн у Megamarket и Novus. Месяцем ранее уровень держался около 63,33 грн., поэтому разница стала ощутимой для потребителя, особенно в сегменте ежедневного спроса. Именно здесь проявляется общая тенденция, которую описывает удорожание молочных продуктов в Днепропетровской области как часть более широкой ценовой динамики.

Сливки «Простонаше 10%» объемом 200 мл остаются относительно стабильными. Текущий ориентир составляет 40,14 грн. В продаже фиксируются значения 38,99 грн у Novus, 39,42 грн у Metro и 42,00 грн у Megamarket. В сравнении с предыдущим периодом, когда уровень был 38,37 грн, изменения выглядят незначительными и равномерными.

В общем, сегмент демонстрирует неравномерное движение: сметана реагирует сильнее всего, маргарин поднимается плавно, сливки остаются почти без существенных колебаний. В совокупности рынок сформировывает разнонаправленную картину, где любая категория движется своим темпом.

