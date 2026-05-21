Подорожание проезда в Черкассах произошло с 20 мая и привело к установлению новых тарифов на городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

О подорожании проезда в Черкассах официально объявил мэр Анатолий Бондаренко во время своего выступления.

По словам главы города, корректировка действующих расценок вынужденный и сугубо экономический шаг, поскольку транспортная отрасль оказалась в критических условиях.

Частно-транспортные компании долго настаивали на пересмотре стоимости билетов, предоставляя соответствующие экономические обоснования и расчеты.

Главными факторами такой ситуации называют стремительный рост цен на горюче-смазочные материалы и значительный дефицит квалифицированных водителей.

Мэр отметил, что стоимость горючего за последний период выросла почти вдвое, что существенно повысило себестоимость каждого километра движения.

Кроме того, местные транспортные предприятия все чаще сталкиваются с серьезными кадровыми проблемами из-за нехватки персонала.

Власти вынуждены оперативно реагировать на эти вызовы, чтобы сохранить работоспособность всей системы и не допустить полной остановки пассажирских перевозок в городе.

Несмотря на всеобщее повышение стоимости услуг, коммунальный электротранспорт все равно будет оставаться дешевле для пассажиров, чем частные автобусы.

После подорожания проезда в Черкассах билет в городских автобусах стоит 25 гривен. В то же время городские власти уже делают шаги по изменению финансовой политики для других видов транспорта.

На сегодняшний день в городе официально идет регуляторная процедура, которая касается будущего повышения тарифа на троллейбусные перевозки.

Пока идет рассмотрение документов, проезд в троллейбусах останется без изменений, однако в горсовете уже готовится повышение стоимости для этого вида транспорта до 20 гривен.

